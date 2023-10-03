Монтаж видео

$66
ВидеомонтажЗавершен1 заявка3 просмотра
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Описание по уже проделанной работе в приложении.

За сентябрь вышло $66 (монтаж + 12 Captions)

3 месяца назад
AndrewESTKING
Андрей 
36 летУкраина
7 месяцев в сервисе
Был
11 дней назад
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Выбранный исполнитель
slava_99
24 годаУкраина
6 месяцев в сервисе
Был
месяц назад
3 месяца назад
$66
1 день
UAH
Все супер. Качество, вкус, дедлайны. Всем довольны.
Все супер, тз четкое, всегда на связи, оплата без задержек
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