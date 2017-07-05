Монтаж видео ролика

Добрый день! Есть видео, снятое на iphone. Необходимо его обработать для публикации на youtube: - вытянуть звук (сделать громче / уменьшить количество шумов / может добавить музыку на фон) - оптимизировать цвет (добавить яркости) - добавить анимацию (необходимо акцентировать ...
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нужно монтировать материал в минутный видео ролик для ютуба. музыка, цветокор, несложные переходы и спецэффекты, иногда текст. какова будет ориентировочная стоимость?
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