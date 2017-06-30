Видеоролик для VR

Мне нужен небольшой совсем бюджетный ролик для разрабатываемого инфопортала. Сделать нужно за эти выходные, т.е. до вечера воскресенья 2го июля. Вот текст для ролика: Не знаешь, куда сходить с ребёнком на выходных? Ищешь лучший детский сад или ...