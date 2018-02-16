Видеоинструкция по монтажу сантехники

ВидеомонтажЗавершен7 заявок182 просмотра
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Нужен 3D ролик на подобие такого: https://www.youtube.com/watch?v=mMRNQU0Dep8

Продолжительность около 1.5минуты

Будут предоставлены:

 * Установочные размеры

 * Изображения 2D монтируемого оборудования

Сценарий ролика во вложении.

6 лет назад
kuzmich111
Сергей 
42 годаРоссия
12 лет в сервисе
Был
5 лет назад
Выбранный исполнитель
videorolik
Иван 
37 летРоссия
10 лет в сервисе
Был
4 года назад
6 лет назад
$790
25 дней
Отзыв недоступен.
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