Промо-ролик в Москве

ВидеомонтажЗакрыт4 заявки126 просмотров
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Доброго времени суток, необходимо 22/07/2017 снять промо ролик в Москве, на пляже реки Москва. Будет проходить кальянная выставка. Промо ролик нужен до 2х мин. Билет на выставку за мой счет. Заодно можно очень круто отдохнуть, море кальянов, алкоголя, девочки, бассейны и т.д

6 лет назад
Maxyan
33 годаРоссия
7 лет в сервисе
Был
5 лет назад
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