Сделать видео

Нужен 3D ролик на подобие такого: [url=https://www.youtube.com/watch?v=mMRNQU0Dep8]https://www.youtube.com/watch?v=mMRNQU0Dep8[/url] Продолжительность около 1.5минуты Будут предоставлены: * Установочные размеры * Изображения 2D монтируемого оборудования Сценарий ролика во вложении.
Разместите заказ на фриланс-бирже и предложения поступят уже через несколько минут.
Необходимо смонтировать видео. Часть материала фото, часть материала видео.
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