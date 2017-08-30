Сделать видео

ВидеомонтажЗавершен39 заявок292 просмотра
Найдите исполнителя для вашего проекта прямо сейчас!
Разместите заказ на фриланс-бирже и предложения поступят уже через несколько минут.

Необходимо смонтировать видео. Часть материала фото, часть материала видео.

6 лет назад
regado
40 летРоссия
16 лет в сервисе
Был
2 года назад
Выбранный исполнитель
Sergey11052007
38 летРоссия
7 лет в сервисе
Был
4 года назад
6 лет назад
$15
3 дня
Сергей справился с заданием, большое Вам спасибо!
Благодарю за работу. Рад, что мы закончили.
  • Похожие заказы

  • Видеоинструкция по монтажу сантехники

    Нужен 3D ролик на подобие такого: [url=https://www.youtube.com/watch?v=mMRNQU0Dep8]https://www.youtube.com/watch?v=mMRNQU0Dep8[/url] Продолжительность около 1.5минуты Будут предоставлены:  * Установочные размеры  * Изображения 2D монтируемого оборудования Сценарий ролика во вложении.

    Видеомонтаж1 исполнитель
    Завершен
    6 лет назад

  • Видеоролик для VR

    Требуется с нуля создать видеоролик под очки vr соследующими данными: Пользователь (в виртуальных очках) едет за рулем автомобиля,за окнами авто город и реклама. Хронометраж — 1-2 минуты. Присылайте цены и портфолио.

    Видеомонтаж5 заявок
    Закрыт
    6 лет назад

  • Требуется сделать монтаж видео

    Из видеофайла (45 минут) требуется сделать две версии фильма (10 минут) с английскими и русскими субтитрами. Точный хронометраж какие куски видео брать указан.. Жду ваших работ и цены.

    Видеомонтаж14 заявок
    Закрыт
    6 лет назад

  • Видеоролик

    Здравствуйте. Хотел уточнить сколько будет стоить такой ролик ?https://m.youtube.com/watch?list=PLCd1E9iQpQ8NgaqSPlcmoOfcmJKyZeQcH&amp;v=tQ4ug9jDV2c

    Видеомонтаж15 заявок
    Закрыт
    6 лет назад

  • Видеоролик (моушн дизайн) в афтер эффекте до 30 секунд

    Мне нужен небольшой совсем бюджетный ролик для разрабатываемого инфопортала. Сделать нужно за эти выходные, т.е. до вечера воскресенья 2го июля.  Вот текст для ролика:  Не знаешь, куда сходить с ребёнком на выходных? Ищешь лучший детский сад или ...

    Видеомонтаж8 заявок
    Закрыт
    6 лет назад

  • Видеосъемка и монтаж. Для туристического ТВ BamBarbia.tv

    Нужны универсалы: видео оператор/режмонт Adobe Premiere Pro,After Effects приветствуется. С биометрическими паспортами либо мульти визами. Проект BamBarBia.tvформирует команды для съемок обзоров отелей и курортов планеты. Необходимый уровень качества работ смотрите на нашем ютуб канале https://www.youtube.com/user/HottourUa.  Работа по ...

    Видеомонтаж7 заявок
    Закрыт
    6 лет назад

  • 2-ух минутное анимированое видео

    Нужен 2-ух минутный анимированый проморолик по типу https://www.youtube.com/watch?v=ruOkfkElIRA Ролик на русском языке Я предоставлю сценарий и текст начитки. От вас нужен креатив Просьба откликнуться тем у кого есть похожее видео в портфолио

    Видеомонтаж6 заявок
    Закрыт
    6 лет назад

  • Смонтировать видеоролик для ютуба, добавить музыку эффекты

    Здравствуйте, требуется смонтировать видео ролик, готовый должен быть около 12 минут, (детский канал на ютубе), подобрать и добавить музыку, звуковые эффекты. Интересует стоимость и сроки выполнения. Всем спасибо!

    Видеомонтаж56 заявок
    Закрыт
    6 лет назад