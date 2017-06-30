https://www.youtube.com/watch?v=_LbhQqlFqDM

разбить ролик на 4 части

укажу с какой минуты по какую

От вас - цена за всю работу и срок выполнения В ПРОЕКТ

С какого времени по какое и как назвать:

0:26-7:12 ролик 1-1

7:18-8-26 ролик 1-2

8:28-10:27 ролик 1-3

10:51-14:07 ролик 1-4