Вырезать часть передачи

Приветствую, мне необходим отрывок видео из телевизионной передачи Жить Здорово.

http://www.1tv.ru/shows/zhit-zdorovo

Выпуск от 06.07.2017.

Вырезать необходимо фрагмент с 37.29 по 45.55

Этот фрагмент загрузить на ЯДиск в любом формате, который можно будет загрузить на Ютуб.

Стоимость работы оцениваю в 10$, сделать надо в течение нескольких часов, оплата WM или ЯД.