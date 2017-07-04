Видеомонтаж рекламного ролика

Нужен 3D ролик на подобие такого: [url=https://www.youtube.com/watch?v=mMRNQU0Dep8]https://www.youtube.com/watch?v=mMRNQU0Dep8[/url] Продолжительность около 1.5минуты Будут предоставлены: * Установочные размеры * Изображения 2D монтируемого оборудования Сценарий ролика во вложении.
Разместите заказ на фриланс-бирже и предложения поступят уже через несколько минут.
Нужно сделать рекламный ролик ролик: предоставляю 2 готовые jpeg картинкииз низ сделать 15 секундное видео без звука.
Техническиетребования для ролика:
§ Размер: 5600 мм (по горизонтали) * 4200 мм (повертикали)
§ Разрешение: 448 (по горизонтали) * 336 (по вертикали)
§ Шаг пикселя: 12,5 мм
§ Количество цветов: 16 млн. (24 бит)
§ Формат видео: .avi
Общий хронометраж ролика – 15 сек.(по 7,5 секунд на каждую картинку)
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