Нужно создать dvd с меню для видео-инструкции

ВидеомонтажЗакрыт14 заявок332 просмотра
Найдите исполнителя для вашего проекта прямо сейчас!
Разместите заказ на фриланс-бирже и предложения поступят уже через несколько минут.

Есть исходники и смонтированный видеоролик. Нужно сделать-

1. Красивую заставку для начала ролика и конца ролика

2. Сделать меню на dvd , чтоб пользователь мог посмотреть как целый ролик, так и отдельные его фрагменты.

3. Наложить на видео музыку (подобрать уместную)

4. Наложить субтитры

12 лет назад
Ksusha-bestroof
39 летУкраина
15 лет в сервисе
Была
11 лет назад
  • Похожие заказы

  • Создать заставку для фирменного видео-ролика

    Необходимо создать заставку для фирменных видео-роликов. Длительность - до 10 сек. Тематика - спецтехника. Стиль - бизнес. Есть ссылки на образцы понравившихся заставок. Но стиль исполнения открыт для обсуждения.

    Видеомонтаж1 исполнитель
    Завершен
    13 лет назад

  • Обработка видео

    Есть видео и несколько фотографий с юбилея. Необходимо обработать данное видео, чтобы были различные эффекты, соединить сюжеты в один фильм с различными переходами и т.д. ссылка на архив: http://narod.ru/disk/15792454001/jubilei.zip.html

    Видеомонтаж17 заявок
    Закрыт
    12 лет назад

  • Сделать обучающий ролик для youtube

    $100

    Сделать 3-минутный ролик для сайта http://www.sitebrif.com Основные условия - приятный тембр голоса и хорошая дикция и грамотная речь у того, кто будет читать текст. Это важно. Должны будут представлены образцы начитки. Четкие, не размытые кадры. Первые несколько ...

    Видеомонтаж1 исполнитель
    Завершен
    12 лет назад

  • Сжать видео

    Записано видео в Camtasia. 1:30 часа разрешении 1400х700. весит в avi ~400 если в 600х372 то вес 300мб. Нужно сжать так чтобы 1. картинка была приемлемой и понятной (мин. 600х..) + звук, 2. воспроизводилось видео на всех ...

    Видеомонтаж7 заявок
    Закрыт
    13 лет назад

  • Видео призентация

    Необходимо создать видео призентацию 2 - 3 минуты 1. либо собственная графика и озвучка на основе данного ролика http://www.youtube.com/watch?v=3SuNx0UrnEo&amp;feature 2. либо осуществить просто озвучку / перевод на русский , все этого же ролика http://www.youtube.com/watch?v=3SuNx0UrnEo&amp;feature в конце видео ...

    Видеомонтаж1 исполнитель
    Завершен
    13 лет назад

  • Видео-ролик по программе Pinnacle

    $20

    Требуется создание обучающего видеоролика по программе Pinnacle. Видеоролик должен содержать голосовое сопровождение, т.е. озвучивание совершаемых действий. Смысл ролика - объяснить как работает эта программа, каким функционалом она обладает, ее основные плюсы и минусы. Видеоролик должен быть самым простым, ...

    Видеомонтаж4 заявки
    Закрыт
    12 лет назад

  • Транскрибировать аудио запись в текст

    Здравствуйте, нужно набрать текст из аудио-записи. Аудио запись длительностью в 66 минут. Это запись онлайн тренинга. Задание нужно сделать сегодня. Пишите только если у вас есть подобный опыт и сегодня вы справитесь без задержек. Свои предложения пишите ...

    Видеомонтаж3 заявки
    Закрыт
    13 лет назад

  • Рекламный мультфильм

    $2500

    Для нового проекта (http://www.dadimskidku.ru), нужна серия мультфильмов во Flash. Сценарии есть (важно вызывать удивление и улыбку), продолжительность до 1,5 мин. Готов выслать подробное задание исполнителю.

    Видеомонтаж36 заявок
    Закрыт
    12 лет назад

  • Видео-ролик для магазина авто дисков

    Необходимо снять короткий рекламный видео-ролик о салоне-магазине автомобильных дисков, красиво оформить + соответствующее музыкальное сопровождение. Сюжет на территории магазина и возле него. То есть, за 20-30 секунд нужно несколько динамичных кадров, показывающих основные преимущества нашего ...

    Видеомонтаж2 заявки
    Закрыт
    13 лет назад

  • Создание видео-ролика

    Необходимо сделать видео-ролик для программного продукта компании, рачитанного на корпоративный рынок. Ролик будет представлен на сайте, а также использоваться для демонстрации потенциальным клиентам и партнерам. В заявке, пожалуйста, указывайте бюджет. P.S. Готов работать только с людьми, ...

    Видеомонтаж12 заявок
    Закрыт
    13 лет назад