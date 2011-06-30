Видео призентация

Необходимо создать видео призентацию 2 - 3 минуты

1. либо собственная графика и озвучка на основе данного ролика http://www.youtube.com/watch?v=3SuNx0UrnEo&feature

2. либо осуществить просто озвучку / перевод на русский , все этого же ролика http://www.youtube.com/watch?v=3SuNx0UrnEo&feature в конце видео заменив адрес сайта.

От вас предложения в виде цены за первый и второй вариант и сроки на выполнение первого или второго варианта.

Оплата по факту выполнения работы через сервис безопасных сделок.