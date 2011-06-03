Транскрибировать аудио запись в текст

Здравствуйте, нужно набрать текст из аудио-записи.

Аудио запись длительностью в 66 минут. Это запись онлайн тренинга.

Задание нужно сделать сегодня.

Пишите только если у вас есть подобный опыт и сегодня вы справитесь без задержек.

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