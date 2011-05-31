Рекламный мультфильм

Здравствуйте! есть приложение для айфона(3G+). Нужно сделать видео-обзор на 2 минуты приложения на хорошем английском языке. В кадре - только приложение и Ваш голос. Обязательно: - хороший английский; - аккуратные руки; - наличие iPhone 3G ...
Разместите заказ на фриланс-бирже и предложения поступят уже через несколько минут.
Для нового проекта (http://www.dadimskidku.ru), нужна серия мультфильмов во Flash. Сценарии есть (важно вызывать удивление и улыбку), продолжительность до 1,5 мин. Готов выслать подробное задание исполнителю.
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