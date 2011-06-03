Видео-ролик по программе Pinnacle

Здравствуйте, нужно набрать текст из аудио-записи. Аудио запись длительностью в 66 минут. Это запись онлайн тренинга. Задание нужно сделать сегодня. Пишите только если у вас есть подобный опыт и сегодня вы справитесь без задержек. Свои предложения пишите ...