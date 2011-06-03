Видео-ролик по программе Pinnacle

Здравствуйте! есть приложение для айфона(3G+). Нужно сделать видео-обзор на 2 минуты приложения на хорошем английском языке. В кадре - только приложение и Ваш голос. Обязательно: - хороший английский; - аккуратные руки; - наличие iPhone 3G ...
Разместите заказ на фриланс-бирже и предложения поступят уже через несколько минут.
Требуется создание обучающего видеоролика по программе Pinnacle.
Видеоролик должен содержать голосовое сопровождение, т.е. озвучивание совершаемых действий.
Смысл ролика - объяснить как работает эта программа, каким функционалом она обладает, ее основные плюсы и минусы.
Видеоролик должен быть самым простым, не "замудреным".
Продолжительность ролика: 10 минут.
Бюджет проекта: 600р.
Срок на работу: 3-4 дня.
Пример подобной работы могу предоставить.
Жду ваших предложений.
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