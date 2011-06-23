Сделать обучающий ролик для youtube

$100
ВидеомонтажЗавершен3 заявки235 просмотров
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Сделать 3-минутный ролик для сайта http://www.sitebrif.com

Основные условия - приятный тембр голоса и хорошая дикция и грамотная речь у того, кто будет читать текст. Это важно. Должны будут представлены образцы начитки. Четкие, не размытые кадры.

Первые несколько секунд должны быть интригующими, чтобы хотелось досмотреть обучающий ролик до конца.

Подробный сценарий есть. Однако прежде хотелось бы послушать ваши предложения.

13 лет назад
Leana
Лина 
48 летСША
17 лет в сервисе
Была
11 лет назад
42 отзыва
Выбранный исполнитель
animazzio
40 летУкраина
14 лет в сервисе
Был
2 года назад
13 лет назад
$100
3 дня
Все было сделано со скоростью звука: без лишних вопросов, быстро, качественно, профессионально. Спасибо.
Все было супер! Leana приняла работу с небольшими правками. Моментальная оплата. Спасибо за работу!
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