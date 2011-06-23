Сделать обучающий ролик для youtube

Сделать 3-минутный ролик для сайта http://www.sitebrif.com

Основные условия - приятный тембр голоса и хорошая дикция и грамотная речь у того, кто будет читать текст. Это важно. Должны будут представлены образцы начитки. Четкие, не размытые кадры.

Первые несколько секунд должны быть интригующими, чтобы хотелось досмотреть обучающий ролик до конца.

Подробный сценарий есть. Однако прежде хотелось бы послушать ваши предложения.