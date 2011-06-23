Сделать обучающий ролик для youtube

Здравствуйте! есть приложение для айфона(3G+). Нужно сделать видео-обзор на 2 минуты приложения на хорошем английском языке. В кадре - только приложение и Ваш голос. Обязательно: - хороший английский; - аккуратные руки; - наличие iPhone 3G ...
Разместите заказ на фриланс-бирже и предложения поступят уже через несколько минут.
Сделать 3-минутный ролик для сайта http://www.sitebrif.com
Основные условия - приятный тембр голоса и хорошая дикция и грамотная речь у того, кто будет читать текст. Это важно. Должны будут представлены образцы начитки. Четкие, не размытые кадры.
Первые несколько секунд должны быть интригующими, чтобы хотелось досмотреть обучающий ролик до конца.
Подробный сценарий есть. Однако прежде хотелось бы послушать ваши предложения.
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