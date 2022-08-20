Требуется смонтировать два видеоролика для холла и кафе клиники из бесплатных стоковых видео. Один ролик на тему 'Активная жизнь', другой - 'Правильное питание'. Видео должно включать программы от заказчика и иметь хронометраж около 45 минут. Структура делится на 4 блока с заданной последовательностью. Примеры видео предоставлены для ориентировки.