Озвучка видео, монтаж или создание анимации.

  1. Биржа фриланса
  2. Видеомонтаж
Закрыт1 заявка84 просмотра

Добрый день. Можете ли вы сделать озвучку текста на 15 минут, а также смонтировать видео или сделать анимацию? 

3 года назад
LutskoEI
Евгений 
28 лет
3 года в сервисе
Был
3 года назад

Заявки фрилансеров

Владислав
 
25 лет
9 лет в сервисе
Был
19 часов назад
29 отзывов
3 года назад
Лучший видеомонтажер марта
#1
Видеомонтаж

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