Ищем мужчин в возрасте 25-50 лет для записи видеороликов с отзывами. Оплата составляет 1 500 ₽ за каждый отзыв. Возможна долгосрочная работа. Подходящие кандидаты должны иметь опыт в записи видео и быть готовы к сотрудничеству.
Озвучка видео, монтаж или создание анимации.
Добрый день. Можете ли вы сделать озвучку текста на 15 минут, а также смонтировать видео или сделать анимацию?
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