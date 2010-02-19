Задача 1 - Монтаж видеороликов - привязка ссылок роликов www.youtube.com к моему видеопроигрывателю www.ukraine.sos-sos-sos.com/ http://www.russia.sos-sos-sos.com/ Задача 2 - Небольшая модернизация внешнего и технического исполнения вида видеопроигрывателя.Оплата гарантирована ...
Перевод с англ. на рус. и переозвучка Flash ролика
Есть некий Flash видео ролик на некотором сайте, с пояснениями к видеоряду на английском языке (просто человеческая речь в одном лице, никакой доп. музыки и т.д.). Задача - "стянуть" видеоролик, перевести, переозвучить на русский язык и отправить мне. Длина ролика от 2 до 10 минут.
Переозвучивать нужно красивым голосом, желательно женским. Качество звука, дикция - имеет значение!
Если цена адекватная - будут заказы постоянно. Роликов много, до 300 шт. Делать сразу все не надо, сейчас речь об одном, "проба пера". Затем - в режиме 5-10 роликов в неделю, пока не "стянем" все. :)
Тематика - продукты питания, приготовление пищи. Нужно знать лексику (англ.) соответсвующую теме, чтобы правильно перевести.
Интересует цена и сроки за 1 такой ролик.
Оплата Яндексом ONLY.
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