Перевод с англ. на рус. и переозвучка Flash ролика

Есть некий Flash видео ролик на некотором сайте, с пояснениями к видеоряду на английском языке (просто человеческая речь в одном лице, никакой доп. музыки и т.д.). Задача - "стянуть" видеоролик, перевести, переозвучить на русский язык и отправить мне. Длина ролика от 2 до 10 минут.

Переозвучивать нужно красивым голосом, желательно женским. Качество звука, дикция - имеет значение!

Если цена адекватная - будут заказы постоянно. Роликов много, до 300 шт. Делать сразу все не надо, сейчас речь об одном, "проба пера". Затем - в режиме 5-10 роликов в неделю, пока не "стянем" все. :)

Тематика - продукты питания, приготовление пищи. Нужно знать лексику (англ.) соответсвующую теме, чтобы правильно перевести.

Интересует цена и сроки за 1 такой ролик.

Оплата Яндексом ONLY.