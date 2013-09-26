Сделать хромокеинг и инфографику на 2 ролика

Здравствуйте, есть 2 ролика отснятые на зеленом габардине и студийном свете.

Необходимо отхромокеить в них белый фон и повесить инфографику по ТЗ.

Есть постоянный поток аналогичной работы.

Писать только с опытом работы. Никаких "я пока учусь но сделаю хорошо обещаю".

Пишите сразу в скайп, он в профиле.