Заставка для видеоролика

Необходимо сделать видео-клип с дня рождения девочки. Вечеринка была в стиле детских мультфильмов "MonstrHay" в таком же стиле(с элементами) хотелось бы получить и видео-клип. Написать "Имя Фамилия, день рождения ХХ.ХХ.2013" на сколько времени сделать клип, не ...
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Необходимо создать заставку на 5-7 сек перед видеомонологами сотрудников компании. + К каждому сотруднику сделать выезжающую (и пропадающую через секунды 2) подпись - имя, должность.
Тема - логистика. Подробности в переписке.
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