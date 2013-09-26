Видеоклип с видео празднования дня рождения

Необходимо сделать видео-клип с дня рождения девочки. Вечеринка была в стиле детских мультфильмов "MonstrHay" в таком же стиле(с элементами) хотелось бы получить и видео-клип.

Написать "Имя Фамилия, день рождения ХХ.ХХ.2013" на сколько времени сделать клип, не могу сказать, предложите Вы. хотелось бы чтоб он был живой, не утомлял просмотром. В конце добавить салют, которого в материалах нет, но чтоб не ясно было что это монтаж чужого салюта.

Клип должен быть хорошего качества. Правда преимущественно он будет использоваться социальных сетях: вконтакте, ютубе, одноклассники, фейсбук.

Исходные материалы качать здесь http://dropmefiles.com/mk0Jd 10 гигабайт. Ссылка действительна 14 дней, до 15.12.2013

Оплата Вебмани(WMZ) прошу сориентировать по стоимости в долларах и показать примерную работу, на что можно будет рассчитывать.