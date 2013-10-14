Срочно сделать DVD из JPEG файлов

$80
ВидеомонтажЗавершен6 заявок215 просмотров
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Нужно сдлеать DVD из JPEG и видео файлов, нарисовать простенькое меню. Образец и подробный план файлов будет предоставлен. сделать до среды! отдать нужно в iso готового двд.

10 лет назад
khorozov
54 годаУкраина
17 лет в сервисе
Был
10 месяцев назад
Выбранный исполнитель
amkid
43 годаУкраина
15 лет в сервисе
Был
месяц назад
10 лет назад
$55
3 дня
Все сделал как договаривались. Всегда на связи, но немного затянул проект и поэтому 9чка.
Рекомендую к сотрудничеству. Меню оказалось не очень простеньким, поэтому и затянул, но отвечаю 10 - й.
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