Промо видео/трейлер для игры на Google Play

ВидеомонтажЗакрыт2 заявки246 просмотров
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Создать промо ролик-трейлер для мобильный игры на Google Play.

Обязателен опыт в создании подобных роликов.

Мы предоставляем apk и необходимые графические элементы в векторе, рассказываем об игре – остальное мы хотим, чтобы сделали вы. Мы не пишем вам сценарий, мы рассчитываем на ваш опыт и понимание какими должны быть подобные ролики.

10 лет назад
missingames
Максим 
37 летУкраина
10 лет в сервисе
Был
10 лет назад
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