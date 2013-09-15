Промо видео/трейлер для игры на Google Play

Для наполнения каталога интернет-магазина проводятся съемки непродолжительных роликов с поставщиками товаров. В среднем длительность ролика составляет 5-7 минут. Требуется человек для последующего монтажа этих материалов. Суть работы заключается в удалении лишних кусков, вставках крупных планов ключевых ...
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