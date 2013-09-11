Видео мобильной программы на IOS и Android

Добрый день,

Требуется видео работы Мобильной Апликации по примеру http://www.thetileapp.com/ (в середине сайта)

Под 2 версии Андроид и IOS все нужные скриншты будут предоставленны в PSD формате, единственное нет отдельно клавиатур.

Так же понадобиться 3тий вариант для отдельного пульта.

Функции теже как в примере http://www.thetileapp.com/