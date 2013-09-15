Обработка видео-материалов

Для наполнения каталога интернет-магазина проводятся съемки непродолжительных роликов с поставщиками товаров. В среднем длительность ролика составляет 5-7 минут.

Требуется человек для последующего монтажа этих материалов. Суть работы заключается в удалении лишних кусков, вставках крупных планов ключевых продуктов, добавлении субтитров (перевод предоставляется вместе с видео-материалами). Также необходимо будет добавить логотип компании и создать простой и короткий титульный кадр (лого + заголовок).

Оплата - отдельно за каждый ролик. Частота съемки - 2-3 ролика в месяц. На текущий момент есть 3 отснятых в работу.

Пожалуйста, в Ваших предложениях указывайте стоимость за обработку 1 ролика.