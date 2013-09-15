Обработка видео-материалов

Задача такая - делаете видеоролик записи действий с экрана (грубо говоря, полазить по сайтам), ничего сложного, я все объясню. Один ролик длится пару минут. При этом зачитываете озвучку. Нужно будет несколько десятков таких роликов. Пишите ...
Разместите заказ на фриланс-бирже и предложения поступят уже через несколько минут.
Для наполнения каталога интернет-магазина проводятся съемки непродолжительных роликов с поставщиками товаров. В среднем длительность ролика составляет 5-7 минут.
Требуется человек для последующего монтажа этих материалов. Суть работы заключается в удалении лишних кусков, вставках крупных планов ключевых продуктов, добавлении субтитров (перевод предоставляется вместе с видео-материалами). Также необходимо будет добавить логотип компании и создать простой и короткий титульный кадр (лого + заголовок).
Оплата - отдельно за каждый ролик. Частота съемки - 2-3 ролика в месяц. На текущий момент есть 3 отснятых в работу.
Пожалуйста, в Ваших предложениях указывайте стоимость за обработку 1 ролика.
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