Требуются услуги оператора

Я в неделю снимаю около 10-15 роликов в свой Видео блог Средняя длина видео 3 минуты пример не обработанного видео http://youtu.be/XYHNV86Xh84 Что нужно делать 1. Удалить шумы 2. Нарезать видео (в одном видео около 5-7 переходов есть) Что это значит. Я ...