Требуется реалистичное 3D моделирование

Ищем украинского бьюти-блоггера (желательно с каналом на ютуб)! Нужен видео-ролик с обзором продукта. Спец. эффектов, анимаций и т.д. не нужно. Просто человек (желателньо девушка) в любой местности (в комнате у себя дома, напрмиер), которая рассказывает о продукте и ...