Создать промо ролик-трейлер для мобильный игры на Google Play. Обязателен опыт в создании подобных роликов. Мы предоставляем apk и необходимые графические элементы в векторе, рассказываем об игре – остальное мы хотим, чтобы сделали вы. Мы ...
Разместите заказ на фриланс-бирже и предложения поступят уже через несколько минут.
Требуется реалистичное 3D моделирование по созданию видео (взлёт Бурана). Интересуют примерные сроки и цены.
- Похожие заказы
- Видеомонтаж2 заявкиЗакрыт10 лет назад
- $250
Оплата из расчета 5 уе час труда Я в неделю снимаю около 10–15 роликов в свой Видео блог Средняя длина видео 3 минуты пример не обработанного видео http://youtu.be/xyhnv86xh84 Что нужно делать 1. Удалить шумы 2. Нарезать видео (в одном видео около 5–7 ...Видеомонтаж5 заявокЗакрыт10 лет назад
- $100
Для наполнения каталога интернет-магазина проводятся съемки непродолжительных роликов с поставщиками товаров. В среднем длительность ролика составляет 5-7 минут. Требуется человек для последующего монтажа этих материалов. Суть работы заключается в удалении лишних кусков, вставках крупных планов ключевых ...Видеомонтаж16 заявокЗакрыт10 лет назад
Задача такая - делаете видеоролик записи действий с экрана (грубо говоря, полазить по сайтам), ничего сложного, я все объясню. Один ролик длится пару минут. При этом зачитываете озвучку. Нужно будет несколько десятков таких роликов. Пишите ...Видеомонтаж10 заявокЗакрыт10 лет назад
Добрый день, Требуется видео работы Мобильной Апликации по примеру http://www.thetileapp.com/ (в середине сайта) Под 2 версии Андроид и IOS все нужные скриншты будут предоставленны в PSD формате, единственное нет отдельно клавиатур. Так же понадобиться 3тий вариант для отдельного ...Видеомонтаж2 заявкиЗакрыт10 лет назад
Требуется делать подобные ролики http://ihero2012.com Добавьте свое фото и увидите ролик. Можно использовать разные темы. Поздравления с Днем Рожденья, с 8 марта, с 23 февраля, Я Герой и т.д. Смысл в том, чтобы в ролике ...Видеомонтаж1 заявкаЗакрыт10 лет назад
- $250
Я в неделю снимаю около 10-15 роликов в свой Видео блог Средняя длина видео 3 минуты пример не обработанного видео http://youtu.be/XYHNV86Xh84 Что нужно делать 1. Удалить шумы 2. Нарезать видео (в одном видео около 5-7 переходов есть) Что это значит. Я ...Видеомонтаж8 заявокЗакрыт10 лет назад
- $50
Нужен рекламный видеоролик для сайта. Пример. http://www.youtube.com/watch?v=_qVmx7YK4Vk Шаблон After Effect (можете предложить другой) http://videohive.net/item/music-festival/4446255Видеомонтаж4 заявкиЗакрыт10 лет назад
Есть исходные материалы - видео и текст для заставок) Нужно сделать 15 секундный видеоролик для ТВ - сделать врезки видео, красивые стильные корпоративные заставки, музыка. Возможно, понадобится озвучка. Прикрепила ТЗВидеомонтаж8 заявокЗакрыт10 лет назад
Ищем украинского бьюти-блоггера (желательно с каналом на ютуб)! Нужен видео-ролик с обзором продукта. Спец. эффектов, анимаций и т.д. не нужно. Просто человек (желателньо девушка) в любой местности (в комнате у себя дома, напрмиер), которая рассказывает о продукте и ...Видеомонтаж1 заявкаЗакрыт10 лет назад