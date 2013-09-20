Motion Design Ролик

ВидеомонтажЗакрыт4 заявки138 просмотров
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Здравствуйте!

Требуется реализация ролика в стиле motion design. Продолжительность около 1 минуты.

Сценарий на этапе утверждения. Озвучка своя.

От Вас примеры работ, время реализации (примерно), стоимость одной минуты.

Важно: строгое соблюдение оговоренных сроков.

Связь: Skype

10 лет назад
Andre1
33 годаРоссия
12 лет в сервисе
Был
20 дней назад
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