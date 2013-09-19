Видео ролик

Задача такая - делаете видеоролик записи действий с экрана (грубо говоря, полазить по сайтам), ничего сложного, я все объясню. Один ролик длится пару минут. При этом зачитываете озвучку. Нужно будет несколько десятков таких роликов. Пишите ...