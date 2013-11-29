Ролик презентация техники

Здравствуйте! Требуется реализация ролика в стиле motion design. Продолжительность около 1 минуты. Сценарий на этапе утверждения. Озвучка своя. От Вас примеры работ, время реализации (примерно), стоимость одной минуты. Важно: строгое соблюдение оговоренных сроков. Связь: Skype
Разместите заказ на фриланс-бирже и предложения поступят уже через несколько минут.
Для настенной плазменной панели нужно смонтировать видео. Направления - электротранспорт, суда на воздушной подушке, мотовездеходы багги, вездеходы гусеничные и на шинах низкого давления(Пелец, Арго).
Сайты: moshovercraft.ru rosvezdehod.ru buggy-motor.ru innoeco.ru watercarrussia.ru
Исходников нет. Все для внутреннего пользования, поэтому можно дергать с ютуба. Что-то можем запросить у производителя.
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