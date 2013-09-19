Редактирование отснятого видео

Добрый день!

У нас интернет магазин аксессуаров к мобильной техники.

Собираемся делать видео обзоры чехлов.

Ищем человека который сможет не дорого, но при этом быстро и качественно обрабатывать видео. Вложить его в 5 мин + - , сделать переходы, наложить наш логотип и музыку. В общем чтобы отсняты нами материал, было легко и приятно смотреть.

Ждем ваши заявки. Портфолио, желательно отзывы. И ОБЯЗАТЕЛЬНО предлагайте цену, цена за 1 ролик (опять же повторюсь, нужно не дорого, но качественно.)

p.s. Ребятки. Вы видать вообще не читаете ТЗ - ролики до 5 минут. сделать переход и наложить музыку...какие 50-40 у.е. за ролик. у нас сотня разных аксессуаров...

3-5$ за ролик масса предложений.