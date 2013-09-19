Редактирование отснятого видео

Здравствуйте! Требуется реализация ролика в стиле motion design. Продолжительность около 1 минуты. Сценарий на этапе утверждения. Озвучка своя. От Вас примеры работ, время реализации (примерно), стоимость одной минуты. Важно: строгое соблюдение оговоренных сроков. Связь: Skype
Разместите заказ на фриланс-бирже и предложения поступят уже через несколько минут.
Добрый день!
У нас интернет магазин аксессуаров к мобильной техники.
Собираемся делать видео обзоры чехлов.
Ищем человека который сможет не дорого, но при этом быстро и качественно обрабатывать видео. Вложить его в 5 мин + - , сделать переходы, наложить наш логотип и музыку. В общем чтобы отсняты нами материал, было легко и приятно смотреть.
Ждем ваши заявки. Портфолио, желательно отзывы. И ОБЯЗАТЕЛЬНО предлагайте цену, цена за 1 ролик (опять же повторюсь, нужно не дорого, но качественно.)
p.s. Ребятки. Вы видать вообще не читаете ТЗ - ролики до 5 минут. сделать переход и наложить музыку...какие 50-40 у.е. за ролик. у нас сотня разных аксессуаров...
3-5$ за ролик масса предложений.
- Похожие заказы
- Видеомонтаж4 заявкиЗакрыт10 лет назад
Для настенной плазменной панели нужно смонтировать видео. Направления - электротранспорт, суда на воздушной подушке, мотовездеходы багги, вездеходы гусеничные и на шинах низкого давления(Пелец, Арго). Сайты: moshovercraft.ru rosvezdehod.ru buggy-motor.ru innoeco.ru watercarrussia.ru Исходников нет. Все для внутреннего пользования, ...Видеомонтаж1 исполнительЗавершен10 лет назад
Нужно сделать видеоролик, показывающий работу сайта. Все материалы будут даны в виде нарезанных картинок. Пример ролика http://imatone.fr/video.html только надо проще и короче (1 минута примерно) Присылайте ссылки на работы и примерную цену. Работа срочная!Видеомонтаж4 заявкиЗакрыт10 лет назад
Нам нужны видеоматериалы о нашей продукции, о процессе ее производства и использования. Все остальные условия обсуждаются после рассмотрения портфолио.Видеомонтаж2 заявкиЗакрыт10 лет назад
Требуется реалистичное 3D моделирование по созданию видео (взлёт Бурана). Интересуют примерные сроки и цены.Видеомонтаж4 заявкиЗакрыт10 лет назад
Нужно отснять, смонтировать, озвучить. Москва. Актеры и место съемок наши. Сценарий, частичный для оценки прикрепленВидеомонтажнет заявокЗакрыт10 лет назад
Создать промо ролик-трейлер для мобильный игры на Google Play. Обязателен опыт в создании подобных роликов. Мы предоставляем apk и необходимые графические элементы в векторе, рассказываем об игре – остальное мы хотим, чтобы сделали вы. Мы ...Видеомонтаж2 заявкиЗакрыт10 лет назад
- $250
Оплата из расчета 5 уе час труда Я в неделю снимаю около 10–15 роликов в свой Видео блог Средняя длина видео 3 минуты пример не обработанного видео http://youtu.be/xyhnv86xh84 Что нужно делать 1. Удалить шумы 2. Нарезать видео (в одном видео около 5–7 ...Видеомонтаж5 заявокЗакрыт10 лет назад
- $100
Для наполнения каталога интернет-магазина проводятся съемки непродолжительных роликов с поставщиками товаров. В среднем длительность ролика составляет 5-7 минут. Требуется человек для последующего монтажа этих материалов. Суть работы заключается в удалении лишних кусков, вставках крупных планов ключевых ...Видеомонтаж16 заявокЗакрыт10 лет назад
Задача такая - делаете видеоролик записи действий с экрана (грубо говоря, полазить по сайтам), ничего сложного, я все объясню. Один ролик длится пару минут. При этом зачитываете озвучку. Нужно будет несколько десятков таких роликов. Пишите ...Видеомонтаж10 заявокЗакрыт10 лет назад