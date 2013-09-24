Режиссер, оператор, звукорежиссер и т.д.

Для осуществления проектов в сфере создания документальных и игровых картин приглашаю к сотрудничеству режиссеров, операторов, звукорежиссеров, художников и т.д. с опытом работы и имеющих:

- дипломы к наградам отечественных и зарубежных кино- и телефестивалей (например, «Тефи», «Эмми», «Ника», «Золотой орел», «Золотой витязь», «Золотой медведь», «Золотая камера» и др. ),

или

- дипломы лауреатов Государственных премий РФ,

или

- членские билеты, подтверждающие членство в Союзе Кинематографистов РФ, Гильдии Кинооператоров России, Международной Евразийской телевизионной Академии.

Команда формируется для участия в различных конкурсах, условия с каждым оговариваются индивидуально в зависимости от проекта