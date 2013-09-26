Создание видео-инструкции

Здравствуйте!

Нам нужно сделать видео на 30 - 90 секунд с презентацией\инструкцией по разработанной нами программе подбора вентиляционных установок.

Видео будет состоять из записи действий с экрана компьютера, которые должны сопровождаться голосовыми комментариями и субтитрами к ним.

Более подробное задание и сценарий находятся в текстовом файле в приложении.

Хотелось бы узнать стоимость вашей работы, предполагаемый срок и увидеть примеры ваших работ. Буду рад одному - двум кадрам по нашему видео, снятым в качестве примера, чтобы мы могли оценить качество работы.