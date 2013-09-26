Создание видео-инструкции

$65
ВидеомонтажЗавершен5 заявок175 просмотров
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Здравствуйте!

Нам нужно сделать видео на 30 - 90 секунд с презентацией\инструкцией по разработанной нами программе подбора вентиляционных установок.

Видео будет состоять из записи действий с экрана компьютера, которые должны сопровождаться голосовыми комментариями и субтитрами к ним.

Более подробное задание и сценарий находятся в текстовом файле в приложении.

Хотелось бы узнать стоимость вашей работы, предполагаемый срок и увидеть примеры ваших работ. Буду рад одному - двум кадрам по нашему видео, снятым в качестве примера, чтобы мы могли оценить качество работы.

10 лет назад
ewq001
34 годаРоссия
12 лет в сервисе
Был
10 лет назад
3 отзыва
Выбранный исполнитель
Ron_Sky
36 летРоссия
10 лет в сервисе
Был
3 года назад
10 лет назад
$20
2 дня
Обращался к Сергею для создания видео-инструкции. Понравился подход к работе. Работа была сделана быстро и качественно, отличная озвучка, качественное видео.
Очень приятный опыт сотрудничества. Очень четкое и понятное ТЗ, разумные правки, мгновенная оплата. Очень рекомендую.
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