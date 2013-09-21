Нарезка из видео

Нужно сдлеать DVD из JPEG и видео файлов, нарисовать простенькое меню. Образец и подробный план файлов будет предоставлен. сделать до среды! отдать нужно в iso готового двд.
Разместите заказ на фриланс-бирже и предложения поступят уже через несколько минут.
Требуется ролик такого плана
Что есть ?
1. Все материалы для монтажа. (Сами видео снимали. Уже отобрали видео ролики. Которые показались нам интересными)
Каким видится ролик
Короткие эпизоды по 10-15 секунд, иногда замедление, музыка задает настроение.
Длина ролика 3-5 минут.
Тема лыжи, зимний отдых. Все материалы будут предоставлены
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