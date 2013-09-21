Съемка коротких роликов о товаре

Добрый день.

Необходимо снять несколько десятков роликов о товаре (карнавальные костюмы). Пример ролика: http://goo.gl/48zOeA

Длина 25-30 секунд. Суть ролика - показать как костюм или маска "сидят" на человеке. Обзорный текст не нужен, только видео.

Интересует стоимость одного ролика "под ключ" - т.е. мы даем Вам костюм, вы нам готовый смонтрованный ролик.

Костюмы находятся в Санкт-Петербурге.

Жду Ваших предложений.