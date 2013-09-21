Съемка коротких роликов о товаре

Здравствуйте! Нам нужно сделать видео на 30 - 90 секунд с презентацией\инструкцией по разработанной нами программе подбора вентиляционных установок. Видео будет состоять из записи действий с экрана компьютера, которые должны сопровождаться голосовыми комментариями и субтитрами к ним. Более ...
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Добрый день.
Необходимо снять несколько десятков роликов о товаре (карнавальные костюмы). Пример ролика: http://goo.gl/48zOeA
Длина 25-30 секунд. Суть ролика - показать как костюм или маска "сидят" на человеке. Обзорный текст не нужен, только видео.
Интересует стоимость одного ролика "под ключ" - т.е. мы даем Вам костюм, вы нам готовый смонтрованный ролик.
Костюмы находятся в Санкт-Петербурге.
Жду Ваших предложений.
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