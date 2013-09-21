Шаблон видеоурока для Sony Vegas 11 (+лого из АЕ)

Для осуществления проектов в сфере создания документальных и игровых картин приглашаю к сотрудничеству режиссеров, операторов, звукорежиссеров, художников и т.д. с опытом работы и имеющих: - дипломы к наградам отечественных и зарубежных кино- и телефестивалей (например, «Тефи», ...
Разместите заказ на фриланс-бирже и предложения поступят уже через несколько минут.
Здравствуйте!
Необходимо создать простой шаблон видеоролика для Sony Vegas Pro 11 для оформления видеоуроков + консультация по его использованию.
Подробное ТЗ — в прикрепленном архиве.
Работа будет через безопасную сделку.
Ваши цена и сроки.
Спасибо.
- Похожие заказы
- Видеомонтаж1 заявкаЗакрыт10 лет назад
Добрый день. Необходимо снять несколько десятков роликов о товаре (карнавальные костюмы). Пример ролика: http://goo.gl/48zOeA Длина 25-30 секунд. Суть ролика - показать как костюм или маска "сидят" на человеке. Обзорный текст не нужен, только видео. Интересует стоимость одного ролика ...Видеомонтаж1 заявкаЗакрыт10 лет назад
- $65
Здравствуйте! Нам нужно сделать видео на 30 - 90 секунд с презентацией\инструкцией по разработанной нами программе подбора вентиляционных установок. Видео будет состоять из записи действий с экрана компьютера, которые должны сопровождаться голосовыми комментариями и субтитрами к ним. Более ...Завершен10 лет назад
Добрый день! Дано : 2 fla файла с видео. Задача: в конце каждого видео указаны телефоны, наложение текста на поток. Нужно внести коррективы в номера телефоновВидеомонтаж7 заявокЗакрыт10 лет назад
Необходимо изготовить познавательный ролик по медицинской тематики. Подробное описание в приложенном файле. Ждем предложений по срокам и стоимость. Укажите, пожалуйста, сходные работы, которые вы делалиВидеомонтаж2 заявкиЗакрыт10 лет назад
- $250
Требуется ролик такого плана http://vimeo.com/72875446 Что есть ? 1. Все материалы для монтажа. (Сами видео снимали. Уже отобрали видео ролики. Которые показались нам интересными) Каким видится ролик Короткие эпизоды по 10-15 секунд, иногда замедление, музыка задает настроение. Длина ролика 3-5 ...Видеомонтаж20 заявокЗакрыт10 лет назад
- $80
Нужно сдлеать DVD из JPEG и видео файлов, нарисовать простенькое меню. Образец и подробный план файлов будет предоставлен. сделать до среды! отдать нужно в iso готового двд.Завершен10 лет назад
Здравствуйте! Необходимо создать вот такую видеопрезентацию (или лучше) , но только для моего проекта http://www.youtube.com/watch?v=FEagdZ7Myoo&feature=share&list=UUuOj4NdTFF2vlJ-oKi0A9qA Жду предложений и цену за которую Вы это сможете сделать С Уважением, АнатолийВидеомонтаж8 заявокЗакрыт10 лет назад
Добрый день! У нас интернет магазин аксессуаров к мобильной техники. Собираемся делать видео обзоры чехлов. Ищем человека который сможет не дорого, но при этом быстро и качественно обрабатывать видео. Вложить его в 5 мин + - , ...Видеомонтаж17 заявокЗакрыт10 лет назад
Для настенной плазменной панели нужно смонтировать видео. Направления - электротранспорт, суда на воздушной подушке, мотовездеходы багги, вездеходы гусеничные и на шинах низкого давления(Пелец, Арго). Сайты: moshovercraft.ru rosvezdehod.ru buggy-motor.ru innoeco.ru watercarrussia.ru Исходников нет. Все для внутреннего пользования, ...Завершен10 лет назад