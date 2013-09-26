Презентация компании

Необходимо сделать видео-клип с дня рождения девочки. Вечеринка была в стиле детских мультфильмов "MonstrHay" в таком же стиле(с элементами) хотелось бы получить и видео-клип. Написать "Имя Фамилия, день рождения ХХ.ХХ.2013" на сколько времени сделать клип, не ...