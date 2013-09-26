Презентация компании

Необходимо сделать видео-клип с дня рождения девочки. Вечеринка была в стиле детских мультфильмов "MonstrHay" в таком же стиле(с элементами) хотелось бы получить и видео-клип. Написать "Имя Фамилия, день рождения ХХ.ХХ.2013" на сколько времени сделать клип, не ...
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Необходимо создать ролик, по принципу следующего ролика:
http://www.youtube.com/watch?v=lQrg5GiaOLc
От Исполнителя:
Оперативность, готовность к долгосрочному сотрудничеству, приемлимые цены.
Ожидаем Ваши предложения по ценам и срокам
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