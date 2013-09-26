Презентация компании

ВидеомонтажЗакрыт7 заявок151 просмотр
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Необходимо создать ролик, по принципу следующего ролика:

http://www.youtube.com/watch?v=lQrg5GiaOLc

От Исполнителя:

Оперативность, готовность к долгосрочному сотрудничеству, приемлимые цены.

Ожидаем Ваши предложения по ценам и срокам

10 лет назад
Olka1-80
Ольга 
39 летРоссия
12 лет в сервисе
Был
5 лет назад
27 отзывов
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