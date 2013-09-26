Видеомонтаж 6 мин. фильма

Презентационно-игровой фильм, 90% на хромакей.

Идея - как здесь https://www.youtube.com/watch?feature=player_detailpage&v=VxfGuZ5Bsgk#t=34s

В центре актер который взаимодействует с экраном позади себя, там 2д графика. Есть первоначальный черновой монтаж (но требует доработки) и звуковая дорожка.

Фильм состоит из 7 частей. Общий хронометраж - 6 минут.

Этапы работы:

До 30.09. - мне нужен монтаж 1-й части (около минуты). Для него есть три flv файла с 2д графикой. В остальных частях графика либо повторяется, либо нужно нарисовать. Графика простая (см. скрин).

После 30.09 - на весь остальной монтаж есть неделя.

Подробности готова обсудить в личке. Бюджет выше указанного не рассматривается. Если есть примеры подобных работ в портфолио - сразу прикладывайте ссылки (это значительно убыстрит выбор исполнителя)