Сделать ролик 15 секунд интро в стиле как в фильме "без компромиссов" остальное опишу в лс
Сделать заставку для ролика + субтитры
Для роликов бизнес тематики длинной 3-5 минут необходимо сделать заставку длинною 10-15 секунд.
Заставка должна быть зажигающей/мотивирующей, с музыкой и тд, так же надо будет вставить логотипы организации. в Самом ролике надо будет вставить титры и лого.
Примеры роликов отправлю в личку.
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