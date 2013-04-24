Сделать заставку для ролика + субтитры

Для роликов бизнес тематики длинной 3-5 минут необходимо сделать заставку длинною 10-15 секунд.

Заставка должна быть зажигающей/мотивирующей, с музыкой и тд, так же надо будет вставить логотипы организации. в Самом ролике надо будет вставить титры и лого.

Примеры роликов отправлю в личку.