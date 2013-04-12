Необходимо сделать перевод и разместить субтитры в видео. Ссылка на видео: http://www.mediafire.com/?upuawpmqu2huzjt
Нарезка видео, вставка логотипа
1. Нужно нарезать видео (5,7 Гб) на смысловые отрезки (желательно 2-3 минуты, максимум 10-15).
2. Вставить логотип в левом верхнем углу. Логотип должно быть хорошо видно.
3. ВНИМАНИЕ!!! Название видео – по-русски, в названии использовать ключевые слова для продукта.
4. Каждое отдельное видео начинается и заканчивается обязательно музыкой, файл с которой вышлю исполнителю.
Уважаемые фрилансеры пишите сроки и стоимость.
Заявки фрилансеров
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