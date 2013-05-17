Нужно создать классный видеоролик

  1. Биржа фриланса
  2. Видеомонтаж
Завершен11 заявок333 просмотра

Здравствуйте уважаемые исполнители.

Для проекта нужно создать 1 минутный креативный ролик.

Требования: красиво, быстро и качественно.

Отплата по факту, возможная предоплата.

В заявке обязательно оставьте ссылку на Вашу лучшую работу, укажите сроки и стоимость.

Преимущество отдадим цене.

12 лет назад
lady-black
Юлия 
40 лет
14 лет в сервисе
Был
11 лет назад

Выбранный исполнитель

valeraslv
Валерий 
39 лет
13 лет в сервисе
Был
8 лет назад
12 лет назад
$375
5 дней
Выражаем благодарность за качественную работу. Были учтены все наши пожелания, ролик вышел просто супер. Рекомендую как надежного исполнителя и профессионала.
Отличный заказчик.

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valeraslv
Валерий 
39 лет
13 лет в сервисе
Был
8 лет назад
12 лет назад

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