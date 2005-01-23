Смонтировать видео

Нужно снять 30 Reels в студии и смонтировать. На съемки есть 4-5 часов. На монтаж до 4 дней. Пишите сразу с кейсами и ценой.
Разместите заказ на фриланс-бирже и предложения поступят уже через несколько минут.
Здравствуйте, Борис, мне нужны ваши услугу по монтажу моего видео, можете назвать приблизительную стоимость в час?
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