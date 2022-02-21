Снять видеоролики Майнкрафт для канала на YouTube

Необходимо снимать видеоролики на YouTube-каналы.

В данном случае на канал,который нацелен на российскую аудиторию. Вам будет дан видеоролик с зарубежного ютуба и сборка. Ваша задача: скопировать его,но только в игре(повторить действия и сделать запись экрана) ,озвучку и монтаж мы сделаем сами. Требуемое оборудование: Хороший Пк или ноутбук

По поводу оплаты:

Я принципиально плачу только с денег,заработанных с проекта. Соответственно,как только минимальный коммерческий успех будет достигнут,вы будите получать ставку за каждое видео. Монетизация на канале уже есть,работаю с блогерами - миллионниками,так что с этим проблем не будет.