Снять видеоролики Майнкрафт для канала на YouTube

ВидеомонтажЗакрыт10 заявок1011 просмотров
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Необходимо снимать видеоролики на YouTube-каналы.

В данном случае на канал,который нацелен на российскую аудиторию. Вам будет дан видеоролик с зарубежного ютуба и сборка. Ваша задача: скопировать его,но только в игре(повторить действия и сделать запись экрана) ,озвучку и монтаж мы сделаем сами. Требуемое оборудование: Хороший Пк или ноутбук

По поводу оплаты:

Я принципиально плачу только с денег,заработанных с проекта. Соответственно,как только минимальный коммерческий успех будет достигнут,вы будите получать ставку за каждое видео. Монетизация на канале уже есть,работаю с блогерами - миллионниками,так что с этим проблем не будет.

2 года назад
guest_16454428631678
2 года в сервисе
Был
2 года назад
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