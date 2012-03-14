Сообщение приветствия

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ВидеомонтажЗавершен2 заявки101 просмотр
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12 лет назад
soft35
38 летРоссия
16 лет в сервисе
Был
год назад
Выбранный исполнитель
tv-voice
Ирина 
37 летМолдова
14 лет в сервисе
Была
3 дня назад
12 лет назад
$10
1 день
Ирина, спасибо! Очень порадовала оперативность. Все требования выполнены. Очень приятный голос ) Очень рекомендую к сотрудничеству!
Замечательный заказчик! Профессиональный подход, четкое задание. Огромное спасибо за моментальную оплату и бонус!
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