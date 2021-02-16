Создание анимации для размещения на YouTube

Приветствую Коллеги! Нужно создать анимационное дудл-видео для проекта который оказывает услуги рекламной аналитики. Хронометраж примерно 1 минута. У меня есть текстовка и есть аудио-дорожка с диктором. Собственно на основе этой информации Вам нужно создать ...