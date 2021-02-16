Создание анимации для размещения на YouTube

ВидеомонтажЗакрыт16 заявок604 просмотра
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Здравствуйте. Мне необходимо создать "видео-картинку" для YouTube(секунд 20-30). На картинке должны быть человек, различные предметы, фон.

3 года назад
Dedko155995
26 летРоссия
3 года в сервисе
Был
год назад
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