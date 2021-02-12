Видео и фото креативы для продвижения детских наборов в США

Сделать интро для вставки в видео покерной тематики. Длительность 5-10 секунд. (Максимум 15 секунд, если необходимо будет немного больше времени для более полной реализации всех требований) Летают покерные карты, дымка на переднем и заднем плане и ...
Разместите заказ на фриланс-бирже и предложения поступят уже через несколько минут.
Обязанности
1. Проводить фото и видеосъемки с детьми и съемки продукции (наборов для детей), продолжительность - до 1,5 минут.
2. Организовывать съемки (поиск места для съемки, поиск актеров)
3. Монтировать и подготавливать видео ролики для рекламы в соц. сетях и для сайта.
4. Реализовывать задачи от продакт-менеджеров для сайта и маркетолога, иногда это могут баннеры и фото материалы, но в большей степени видео контент.
5. Предлагать идеи по новым форматам креативов для рекламы.
Навыки
1. Опыт работы от 3х лет
2. Навыки обработки фотографии
3. Нам нужны новые идеи роликов для рекламы, поэтому также важное качество - умение договориться с маркетологом, предложить новые варианты и реализовать их.
+++ ОПЫТ СЪЕМКИ ДЕТЕЙ и СОЗДАНИЕ ВИДЕО ДЛЯ FB - БОЛЬШОЙ ПЛЮС !!!
Снимаем в студиях. Если у вас есть своя студия, это дополнительный плюс!
Требуется наличие у специалиста своего оборудования.
Условия
1. Преимущественно удаленная работа, иногда необходимо присутствие в Москве
2. Гибкий график, сейчас рассматриваем Full-time, Part-time и временно Freelance
3. Рабочая неделя 5/2
4. Дружный коллектив и приятные условия работы
5. ЗП по договоренности (зависит от выбранной формы занятости)
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