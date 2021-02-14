Видеомонтаж

Приветствую Коллеги! Нужно создать анимационное дудл-видео для проекта который оказывает услуги рекламной аналитики. Хронометраж примерно 1 минута. У меня есть текстовка и есть аудио-дорожка с диктором. Собственно на основе этой информации Вам нужно создать ...
Разместите заказ на фриланс-бирже и предложения поступят уже через несколько минут.
Приветствую всех. Снимаю короткие любительские ролики для Ютуба мин.на 10-20 о сельской жизни,вышлю материал для монтажа,желательно нарезать фрагменты,смонтировать их,местами добавить музыку,голосовые эффекты,ASMP,переходы,чтобы видео получилось интересным.Работа не сложная,творческая,но я сама не успеваю.Рассмотрю Ваше предложение и цену.Хотелось бы рассчитывать на долговременное сотрудничество.
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Спасибо всем.Вопрос уже не актуален!!!
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