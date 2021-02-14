Видеомонтаж

Приветствую всех. Снимаю короткие любительские ролики для Ютуба мин.на 10-20 о сельской жизни,вышлю материал для монтажа,желательно нарезать фрагменты,смонтировать их,местами добавить музыку,голосовые эффекты,ASMP,переходы,чтобы видео получилось интересным.Работа не сложная,творческая,но я сама не успеваю.Рассмотрю Ваше предложение и цену.Хотелось бы рассчитывать на долговременное сотрудничество.

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Спасибо всем.Вопрос уже не актуален!!!