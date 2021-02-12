Разместить на видео число в виде "hollywood" как на картинке

Ищу на постоянку человека который будет мантирывать ролики озвучку прикручивать от яндекс синтез речи. Вот канал на который будут заливаться ролики https://youtube.com/c/%D0%91%D0%BE%D0%BB%D1%8C%D0%9F%D0%BB%D0%B0%D0%BD%D0%B5%D1%82%D1%8B материал буду давать или если хотите получать больше покажу где и как искать новости ...