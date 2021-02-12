Сделать интро для вставки в видео покерной тематики. Длительность 5-10 секунд. (Максимум 15 секунд, если необходимо будет немного больше времени для более полной реализации всех требований) Летают покерные карты, дымка на переднем и заднем плане и ...
Разместить на видео число в виде "hollywood" как на картинке
Разместите заказ на фриланс-бирже и предложения поступят уже через несколько минут.
https://www.youtube.com/watch?v=nErRqg8ekFw&ab_channel=AAVFX
Хочу в конечном итоге получить на видео на дальнем фоне числа которые хорошо читались и просматривались примерно как и существующая надпись "hollywood"
число: 12022021 оно статично на одном месте
на фоне должна играть песня "Tokens - The Lion Sleeps Tonight"
длинна видео равна длине песни, выходит видео будет на повторе.
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