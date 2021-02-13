Дудл-Видео маркетинг

[url=https://www.youtube.com/watch?v=nErRqg8ekFw&ab_channel=AAVFX]https://www.youtube.com/watch?v=nErRqg8ekFw&ab_channel=AAVFX[/url] Хочу в конечном итоге получить на видео на дальнем фоне числа которые хорошо читались и просматривались примерно как и существующая надпись "hollywood" число: 12022021 оно статично на одном месте на фоне должна играть песня "Tokens - The ...
Разместите заказ на фриланс-бирже и предложения поступят уже через несколько минут.
Приветствую Коллеги!
Нужно создать анимационное дудл-видео для проекта который оказывает услуги рекламной аналитики. Хронометраж примерно 1 минута. У меня есть текстовка и есть аудио-дорожка с диктором. Собственно на основе этой информации Вам нужно создать ролик.
Пожалуйста высылайте сразу стоимость за проект и примеры работ.
- Похожие заказы
- $5Видеомонтаж36 заявокЗакрыт3 года назад
- $40
Сделать интро для вставки в видео покерной тематики. Длительность 5-10 секунд. (Максимум 15 секунд, если необходимо будет немного больше времени для более полной реализации всех требований) Летают покерные карты, дымка на переднем и заднем плане и ...Видеомонтаж21 заявкаЗакрыт3 года назад
Обязанности 1. Проводить фото и видеосъемки с детьми и съемки продукции (наборов для детей), продолжительность - до 1,5 минут. 2. Организовывать съемки (поиск места для съемки, поиск актеров) 3. Монтировать и подготавливать видео ролики для рекламы в соц. ...Видеомонтаж3 заявкиЗакрыт3 года назад
Добрый день! Ищу ДикторКУ, необходимо сделать озвучку видео (зачитать сценарий, получится примерно озвучки на 10 минут) для видео на Женскую тематику (про одежду, всякие характеристики, размеры и просто всякое в общем)) Пожалуйста Цену и примеры присылайте СРАЗУ ...Видеомонтаж21 заявкаЗакрыт3 года назад
Имеется звуковая дорожка на 3 минуты. Сделать строго под нее ролик. Тематика аниме, нужно будет вставлять моменты из манги. Как, примерно, это должно будет выглядеть - покажу.Видеомонтаж64 заявкиЗакрыт3 года назад
Нужно отрендерить сет отснятого видео готового для загрузки на YouTube. Есть сырое видео, лого заставка, тайтлы, и прочие артефакты сделанные в Adobe After Effects. Нужно сложить все это вместе, сделать нормальные переходы между отрывками, возможно ...Видеомонтаж50 заявокЗакрыт3 года назад
Лирическая. Хронометраж 30 сек. Законченность.Видеомонтаж13 заявокЗакрыт3 года назад
- $2
Нужна девушка - снять видео-отзыв о онлайн школе, 15-18 летВидеомонтаж16 заявокЗакрыт3 года назад
Доброго времени. Существуют live-трансляции определённых событий, на определённом сайте. Нужно найти первоисточник этих стримов которые даёт нам этот сайт и "выдернуть" их от туда. Это делается, информация 100%. Наша конечная цель. Получить видео поток БЕЗ ...Видеомонтаж4 заявкиЗакрыт3 года назад
Ищу на постоянку человека который будет мантирывать ролики озвучку прикручивать от яндекс синтез речи. Вот канал на который будут заливаться ролики https://youtube.com/c/%D0%91%D0%BE%D0%BB%D1%8C%D0%9F%D0%BB%D0%B0%D0%BD%D0%B5%D1%82%D1%8B материал буду давать или если хотите получать больше покажу где и как искать новости ...Видеомонтаж47 заявокЗакрыт3 года назад