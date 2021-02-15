Создать видео рекламу для Шкоды танцев

Нужно будет создать 2 видео. Для обоих использовать такой текст : 1. «Хочешь научиться танцевать не выходя из дома?» 2. «тратя на это всего 15 минут в день?»

1 видео. 1 вариант : серый фон, затемнённый фильтр на котором человек плохо танцует смешно дома - мемный видос. Далее надпись #1 , далее тизер, надпись #2, лого 2 вариант : все то же, только без смешного танц человека в начале

2 видео: использовать брендовых цвета, текста и создать брендовую рекламу в вашем понимании. Возможна анимация