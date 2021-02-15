20 превью для видео на Ютуб канал

ВидеомонтажЗакрыт27 заявок991 просмотр
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Ищу человека который делает превью, по которым хочется кликать.

Нужны качественные превью по приемлемой цене.

Если всё подойдёт, буду сотрудничать на постоянно основе.

Присылайте примеры работ, и цены

тематика видео под превью =  финансы, заработок в интернете

3 года назад
drugan177
35 летРумыния
10 лет в сервисе
Был
16 дней назад
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